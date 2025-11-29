Serginho chiaro | Leao da punta non mi piace Ecco il suo punto forte Mentre Nkunku …

L'ex terzino rossonero Serginho ha parlato a Sky Sport di Rafael Leao e di Nkunku, attaccanti del Milan attuale. Ecco le sue parole e il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serginho chiaro: “Leao da punta non mi piace. Ecco il suo punto forte. Mentre Nkunku …”

