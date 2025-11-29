Senso unico in via Piastroni | raccolte 800 firme contro la previsione
"Le recenti modifiche al traffico nel comune di Pisa, specificamente l'istituzione di un senso unico in via Piastroni all'incrocio con via Villa Glori a Riglione, hanno destato profonde preoccupazioni. Questa decisione, presa dal comune di Pisa, è percepita come una misura che va a vantaggio di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Nuova viabilità nel centro storico: istituito un senso unico da Corso Mazzini verso Via Jannoni per agevolare il transito. Possibili percorsi alternativi dietro i Giardini Nicholas Green e da Via Raffaelli per raggiungere Duomo e Municipio. ? Leggi su Catanz - facebook.com Vai su Facebook
Sulla #SP13 “Montalbano”, istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata dal km 12+700 al km 12+800, nel comune di Vinci per il giorno #6dicem Vai su X
"Via della Loggia deve restare a senso unico" - A sostenerlo è la Cna di Ancona anche alla luce del vivace dibattito che si è generato in città in questi ultimi mesi a causa del ... Segnala msn.com
Via Rodi a senso unico, riunione coi cittadini - Via Rodi a senso unico a salire: a chiederlo i residenti della zona dopo la fine dei lavori, in netto... Secondo ilrestodelcarlino.it
Nei prossimi fine settimana senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per garantire i flussi pedonali in sicurezza, ha emesso un’ordinanza che istituisce il senso unico pedonale in via San ... Si legge su msn.com