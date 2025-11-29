Senso unico in via Piastroni | raccolte 800 firme contro la previsione

Pisatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le recenti modifiche al traffico nel comune di Pisa, specificamente l'istituzione di un senso unico in via Piastroni all'incrocio con via Villa Glori a Riglione, hanno destato profonde preoccupazioni. Questa decisione, presa dal comune di Pisa, è percepita come una misura che va a vantaggio di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

senso unico via piastroni"Via della Loggia deve restare a senso unico" - A sostenerlo è la Cna di Ancona anche alla luce del vivace dibattito che si è generato in città in questi ultimi mesi a causa del ... Segnala msn.com

Via Rodi a senso unico, riunione coi cittadini - Via Rodi a senso unico a salire: a chiederlo i residenti della zona dopo la fine dei lavori, in netto... Secondo ilrestodelcarlino.it

senso unico via piastroniNei prossimi fine settimana senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per garantire i flussi pedonali in sicurezza, ha emesso un’ordinanza che istituisce il senso unico pedonale in via San ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Senso Unico Via Piastroni