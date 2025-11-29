Semplicemente meraviglioso

Lecceprima.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI - “Un arcobaleno, il mare, le onde che si infrangono sugli scogli nel mare di Gallipoli. In una mattina di fine novembre. Semplicemente meraviglioso”: così il nostro lettore Antonio Provenzano, di Alezio, descrive questo scatto inviato oggi per la rubrica “La foto del giorno”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

