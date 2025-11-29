Sembra un limite di velocità ma ha il bordo verde | cos' è e a cosa serve il nuovo cartello
In Italia non c'è ancora, ma in alcune città europee si vede sempre più spesso. È un nuovo cartello di velocità consigliata, usato per aumentare la sicurezza stradale in prossimità di scuole, ospedali e aree sensibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
