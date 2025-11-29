Sembra un limite di velocità ma ha il bordo verde | cos' è e a cosa serve il nuovo cartello

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia non c'è ancora, ma in alcune città europee si vede sempre più spesso. È un nuovo cartello di velocità consigliata, usato per aumentare la sicurezza stradale in prossimità di scuole, ospedali e aree sensibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sembra un limite di velocit224 ma ha il bordo verde cos 232 e a cosa serve il nuovo cartello

© Gazzetta.it - Sembra un limite di velocità, ma ha il bordo verde: cos'è e a cosa serve il nuovo cartello

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Sembra Limite Velocit224 Ha