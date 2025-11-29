Le stories pubblicate da Selvaggia Lucarelli su Instagram hanno riportato l’attenzione sulla settimana più discussa di Ballando con le Stelle 2025, segnata dal ritiro di Francesca Fialdini e dalle polemiche nate intorno al cosiddetto lastre gate. Rispondendo alle domande dei follower, la giurata ha scelto di intervenire direttamente, chiarendo la sua posizione e cercando di ridimensionare sospetti e ricostruzioni che avevano preso forza negli ultimi giorni. Il caso è esploso dopo l’infortunio della Fialdini, costretta a lasciare la gara a causa della frattura di quattro costole. Un incidente reale, confermato dalla stessa concorrente, che però ha generato un’ondata di dubbi: secondo alcune voci, alcuni partecipanti avrebbero chiesto di visionare le radiografie per verificarne la veridicità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul “lastre gate” a Ballando: cosa è successo dietro le quinte