Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul lastre gate a Ballando | cosa è successo dietro le quinte
Le stories pubblicate da Selvaggia Lucarelli su Instagram hanno riportato l’attenzione sulla settimana più discussa di Ballando con le Stelle 2025, segnata dal ritiro di Francesca Fialdini e dalle polemiche nate intorno al cosiddetto lastre gate. Rispondendo alle domande dei follower, la giurata ha scelto di intervenire direttamente, chiarendo la sua posizione e cercando di ridimensionare sospetti e ricostruzioni che avevano preso forza negli ultimi giorni. Il caso è esploso dopo l’infortunio della Fialdini, costretta a lasciare la gara a causa della frattura di quattro costole. Un incidente reale, confermato dalla stessa concorrente, che però ha generato un’ondata di dubbi: secondo alcune voci, alcuni partecipanti avrebbero chiesto di visionare le radiografie per verificarne la veridicità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
