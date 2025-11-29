Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul lastre gate a Ballando | cosa è successo dietro le quinte

Cinemaserietv.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le stories pubblicate da Selvaggia Lucarelli su Instagram hanno riportato l’attenzione sulla settimana più discussa di Ballando con le Stelle 2025, segnata dal ritiro di Francesca Fialdini e dalle polemiche nate intorno al cosiddetto lastre gate. Rispondendo alle domande dei follower, la giurata ha scelto di intervenire direttamente, chiarendo la sua posizione e cercando di ridimensionare sospetti e ricostruzioni che avevano preso forza negli ultimi giorni. Il caso è esploso dopo l’infortunio della Fialdini, costretta a lasciare la gara a causa della frattura di quattro costole. Un incidente reale, confermato dalla stessa concorrente, che però ha generato un’ondata di dubbi: secondo alcune voci, alcuni partecipanti avrebbero chiesto di visionare le radiografie per verificarne la veridicità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

selvaggia lucarelli rompe il silenzio sul lastre gate a ballando cosa 232 successo dietro le quinte

© Cinemaserietv.it - Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul “lastre gate” a Ballando: cosa è successo dietro le quinte

Altri contenuti sullo stesso argomento

selvaggia lucarelli rompe silenzioSelvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul ‘lastra-gate’: “Insinuare che Fialdini…” - È ufficiale il tasso di rivalutazione degli assegni a ... Scrive msn.com

selvaggia lucarelli rompe silenzioSelvaggia Lucarelli: "In 10 anni di Ballando mai dette tante falsità su di me". Poi la frecciatina (a Barbara D'Urso?) - Ma questa volta a mettere le cose in chiaro, appena prima della nuova puntata in onda questa serie 29 novembre alle 21:25 su Rai1, è stata Selvaggia Lucarelli, giurata tra le più temute dai ... Segnala today.it

Selvaggia Lucarelli replica al ‘vaffa’ di Barbara D’Urso a Ballando/ “Giocherei sporco se…” - Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio dopo il 'vaffa' di Barbara D'Urso in diretta a Ballando con le stelle 2025: "Ecco cosa ne penso" Tra i momenti più attesi della prima puntata di Ballando con le ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Selvaggia Lucarelli Rompe Silenzio