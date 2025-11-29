Nelle sue stories di Instagram Selvaggia Lucarelli ha smentito l’intenzione di lasciare Ballando con le Stelle e che vi siano state discussioni con Milly Carlucci, attribuendo queste voci a qualcuno che sta cercando di sabotare questa edizione del programma. “Ovviamente sono 10 anni che partecipo a Ballando e non erano mai usciti articoli pieni di ingenue falsità su di me, da discussioni inventate con Milly a false lamentele di giurati a piani malefici per abbandonare il programma” – ha spiegato Lucarelli, la quale ha sottolineato che “In realtà non c’è mai stata una edizione così serena con la produzione e con i colleghi” E suggerisce che gli articoli siano commissionati da qualcuno che “QUEST’ANNO è in difficoltà con se stesso e stia tentando maldestramente di avvelenare l’edizione davanti e dietro le quinte” Il post di Selvaggia Lucarelli Selvaggia ha anche citato la celebre scena di Fantozzi in cui il ragioniere tenta di fare una telefonata anonima con “accento svedese” ma viene scoperto subito, per sottolineare che l’identità di questo sabotatore sarebbe evidente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Selvaggia Lucarelli chiarisce le voci sui litigi a Ballando e punta il dito su un sabotatore