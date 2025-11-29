Sei indirizzi dove mangiare italiano a Bruxelles

Una città sfaccettata, fatta di culture che convivono e che, negli anni, hanno alimentato una scena gastronomica sorprendentemente vivace. Tra queste, l’Italia ha un ruolo centrale, con una presenza sempre più contemporanea. Questa mini guida raccoglie sei indirizzi che raccontano, ciascuno a modo suo, che Italia si mangia oggi nella capitale europea. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dove mangiare il cacciucco a Livorno: 6 indirizzi scelti dal Gambero Rosso - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… Vai su X

Quasi 1100 indirizzi, 120 nuovi ingressi in guida e quattro novità dell'anno. Roma e il Meglio del Lazio in cifre e premi - facebook.com Vai su Facebook

Dove mangiare italiano in Costa Azzurra: tra ristoranti, pizzerie e caffè, i 59 indirizzi migliori da provare - Sono otto le caffetterie premiate dalla guida: trovare un buon caffè anche all’estero non sarà più un’impresa erculea. Segnala corriere.it