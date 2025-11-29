Secondo posto ai Panettone Awards 2025 per la Pasticceria Pesce

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla finale dei Panettone Awards 2025, andata in scena ieri all’IRCA Academy di Gallarate, l’eccellenza della pasticceria italiana si è sfidata davanti a una giuria internazionale di Maestri e giornalisti del settore. In una competizione definita «tra le più alte di sempre» dal presidente di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

