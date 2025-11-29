Sebastiano Esposito sul fratello nerazzurro | Pio diverso da me | lui deve fare la guerra mentre io…
Sebastiano Esposito racconta i parallelismi con il Cagliari con suo fratello Pio: le parole del classe 2002 di proprietà dei nerazzurri. Le parole di Sebastiano Esposito dopo il match contro la Juventus – Intervistato ai microfoni di DAZN, Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari e fratello del giovane Pio Esposito dell' Inter, ha condiviso le sue considerazioni sulla partita contro la Juventus di questo pomeriggio. Analisi della partita – Sebastiano Esposito ha espresso rammarico per il pareggio subito dalla sua squadra dopo aver segnato il gol: «Non si può fare gol e prendere subito il pareggio.
#Juventus 0-1 #Cagliari : Sebastiano Esposito, but might be an own goal... #JuveCagliari #SerieA #JuventusCagliari #SerieAEnilive #Calcio
Cagliari ? Così l'MVP Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito ai microfoni di Dazn nell'immediato post partita dopo il pareggio per 3-3 contro il Genoa
Esposito: "Dobbiamo diventare più 'scugnizzi'…" - Terza rete per Sebastiano Esposito, purtroppo inutile per procurare punti al Cagliari nella trasferta di Torino: le sue dichiarazioni.
Inter a Cagliari: Pio Esposito in panchina, sul fratello Sebastiano titolare punta su 10 goal a zero - Inter è una partita speciale per i fratelli Esposito, che si sfidano per la terza volta in carriera.
Sebastiano Esposito: "Pio diverso da me: lui deve fare la guerra mentre io…" - Sebastiano Esposito, ex Inter e fratello del nerazzurro Pio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita con la Juventus di questo pomeriggio.