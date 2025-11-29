Sebastiano Esposito sul fratello nerazzurro | Pio diverso da me | lui deve fare la guerra mentre io…

Internews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Sebastiano Esposito racconta i parallelismi con il Cagliari con suo fratello Pio: le parole del classe 2002 di proprietà dei nerazzurri. Le parole di Sebastiano Esposito dopo il match contro la Juventus – Intervistato ai microfoni di DAZN, Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari e fratello del giovane Pio Esposito dell’ Inter, ha condiviso le sue considerazioni sulla partita contro la Juventus di questo pomeriggio. Analisi della partita – Sebastiano Esposito ha espresso rammarico per il pareggio subito dalla sua squadra dopo aver segnato il gol: «Non si può fare gol e prendere subito il pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

sebastiano esposito sul fratello nerazzurro pio diverso da me lui deve fare la guerra mentre io8230

© Internews24.com - Sebastiano Esposito sul fratello nerazzurro: «Pio diverso da me: lui deve fare la guerra mentre io…»

News recenti che potrebbero piacerti

sebastiano esposito fratello nerazzurroEsposito: “Dobbiamo diventare più ‘scugnizzi’…” - Terza rete per Sebastiano Esposito, purtroppo inutile per procurare punti al Cagliari nella trasferta di Torino: le sue dichiarazioni. Da calciocasteddu.it

Inter a Cagliari: Pio Esposito in panchina, sul fratello Sebastiano titolare punta su 10 goal a zero - Inter è una partita speciale per i fratelli Esposito, che si sfidano per la terza volta in carriera. calciomercato.com scrive

sebastiano esposito fratello nerazzurroSebastiano Esposito: “Pio diverso da me: lui deve fare la guerra mentre io…” - Sebastiano Esposito, ex Inter e fratello del nerazzurro Pio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita con la Juventus di questo pomeriggio. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sebastiano Esposito Fratello Nerazzurro