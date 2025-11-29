Se non mi date quello che voglio vi faccio distruggere le auto | arrestata una 23enne

I carabinieri stavano percorrendo via Pigna a Giugliano in Campania per un servizio di controllo a tutela delle attività commerciali, quando sono entrati nel parcheggio di un supermercato e notato una donna a bordo di un’auto che discute con il direttore del market. I militari si sono avvicinati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

"Se non mi date quello che voglio vi faccio distruggere le auto": arrestata una 23enne - Un anno in cui, per paura di ritrovarsi l’auto danneggiata, direttore e dipendenti erano costretti ad obbedire alle richieste estorsive della donna. Lo riporta napolitoday.it