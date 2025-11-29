Se n’è andata in silenzio Addio alla donna che ha fatto grande il giornalismo italiano | lutto tremendo
. Certe assenze non fanno rumore, eppure lasciano un vuoto che echeggia più forte di qualsiasi clamore. Quando una figura così centrale, un pilastro discreto e fondamentale, si congeda in silenzio, il dolore si posa sulle redazioni e sulle vite come una polvere sottile ma inesorabile. È il dolore per la perdita di chi non amava stare sotto i riflettori, ma senza la cui guida sapiente e la cui proverbiale lucidità, il lavoro quotidiano sembra improvvisamente privo di una bussola essenziale. Il lutto non è solo per la professionista di indiscusso valore e la straordinaria competenza che ci lascia, ma per la donna sorridente e forte che ha saputo affrontare la vita con coraggio ammirevole e una dignità intatta, anche nei momenti di maggiore difficoltà personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
