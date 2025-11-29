Se i mondi di Battiato non sono più lontanissimi

I mondi lontanissimi di Franco Battiato, a dispetto del nome, non sono mai stati così vicini a noi. Anche a quarant'anni di distanza. Usciva, infatti, nell'aprile del 1985 il quattordicesimo album in studio dell'artista catanese. Quattordicesimo in assoluto, ma terzo dopo la grande svolta pop e il travolgente successo commerciale de La voce del padrone. E, quando si fa così bene (primo album italiano nella storia della discografia ad aver venduto più di un milione di copie) è facilissimo scivolare o dare l'idea di non aver eguagliato quel traguardo. Eppure è proprio quando tutte le metriche sono a proprio sfavore e non si può che far peggio di ciò che si è fatto prima - liberi dalle pressioni - che spesso si ottiene il meglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

