Scuola | ' lista stupri' in bagno liceo Giulio Cesare a Roma Valditara ' fatto grave da sanzionare'

Affaritaliani.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il rispetto è un valore imprescindibile. Nella scuola italiana non vi è spazio per la violenza e la discriminazione". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

