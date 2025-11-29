Scuola | ' lista stupri' in bagno liceo Giulio Cesare a Roma Valditara ' fatto grave da sanzionare'
"Il rispetto è un valore imprescindibile. Nella scuola italiana non vi è spazio per la violenza e la discriminazione".
Sconcerto e indignazione al Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma, dove sulle pareti dei bagni della scuola è comparsa una “lista stupri” accompagnata dai nomi di alcune studentesse #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
