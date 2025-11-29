nuova creatura Marvel: l’integrazione tra doctor strange e modok in “M.O.D.O.S.”. In un contesto di continui innovazioni nel mondo dei fumetti Marvel, si presenta una surprendente fusione tra il celebre Doctor Strange e il villain M.O.D.O.K.. Questa combinazione, denominata “M.O.D.O.S.”, emerge come una delle creazioni più inquietanti e visionarie dell’universo Marvel, evidenziando come un singolo concept possa espandere le ormai vaste linee narrative e introdurre personaggi dal design estremo e altamente riconoscibile. introduzione del personaggio “M.O.D.O.S.”: una sua genesi e le caratteristiche principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Scopri modos il affascinante doctor strange dell’universo marvel