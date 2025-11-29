Scopri chi sei | il primo libro di Antonio Parisi nella collana Giovani di Libritalia

Laprimapagina.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il primo libro di Antonio Parisi, dal titolo “Scopri chi sei”, che segna l’inizio di un nuovo progetto editoriale nella collanaGiovani di Libritalia”. L’opera, fresca e dinamica, si inserisce in un’iniziativa pensata per dare visibilità ai giovani autori, offrendo spunti di riflessione e narrazioni moderne che parlano direttamente alla nuova generazione di lettori. Il libro affronta temi legati all’identità e al percorso di crescita personale, invitando il lettore a una riflessione profonda sul proprio io e sulle scelte che determinano il futuro. È un invito a scoprire chi si è veramente, in un mondo in continuo cambiamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

scopri chi sei il primo libro di antonio parisi nella collana giovani di libritalia

© Laprimapagina.it - “Scopri chi sei”: il primo libro di Antonio Parisi nella collana “Giovani di Libritalia”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Scopri Sei Primo Libro