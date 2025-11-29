Scontro auto-moto nel Varesotto morto un 19enne | indagini in corso

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Busto Arsizio (Varese), scontrandosi con un'auto. Trasportato d'urgenza in ospedale, il 19enne è deceduto questa notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

