rialzo temporaneo del prezzo di xbox game pass ultimate: un’opportunità da non perdere. Recentemente, il rincaro del prezzo di Xbox Game Pass Ultimate si è rivelato uno degli annunzi più criticati nel settore videoludico di quest’anno. Con un aumento di prezzo che ha portato il costo mensile da $19.99 a $29.99, molti utenti hanno cercato alternative più convenienti. Al momento, una promozione limitata offerta da Amazon permette di sottoscrivere l’abbonamento a soli $18.99 al mese, superando le offerte di altri rivenditori senza necessitare di alcuna iscrizione a servizi come Prime. La validità di questa promozione non è stata ancora specificata, ma potrebbe terminare dopo il Cyber Monday. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sconto su xbox game pass ultimate scopri come risparmiare sulla sottoscrizione