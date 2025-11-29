Sciopero nazionale di Ita Airways | Piano industriale debole e contratto da rinnovare

Cdn.ilfaroonline.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 29 novembre 2025 – “ Confermato lo sciopero nazionale di tutto il personale Ita Airways per la giornata del 17 dicemb re”. A renderlo noto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp, che specificano: “Le interlocuzioni avute sino ad ora con la compagnia, pur apprezzabili sotto il profilo del dialogo, sono risultate deludenti sul piano dei contenuti. Pertanto le motivazioni alla base dello sciopero rimangono tutte valide. Il piano industriale “insoddisfacente”. “Assolutamente insoddisfacente” – concordano le organizzazioni sindacali – è il piano industriale, con investimenti troppo timidi rispetto alla crescita del mercato nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sciopero nazionale ita airwaysSciopero nazionale di Ita Airways: “Piano industriale debole e contratto da rinnovare” - Fiumicino, 29 novembre 2025 – “ Confermato lo sciopero nazionale di tutto il personale Ita Airways per la giornata del 17 dicemb re”. Lo riporta ilfaroonline.it

sciopero nazionale ita airwaysI sindacati confermano lo sciopero Ita il 17 dicembre - "Confermato lo sciopero nazionale di tutto il personale Ita Airways per la giornata del 17 dicembre". Come scrive msn.com

Altro che 28 novembre. Tutti gli scioperi di dicembre che fermeranno l’Italia - Treni, autostrade, mezzi pubblici e aerei: anche nel mese di dicembre 2025 sono in programma numerosi scioperi e manifestazioni. Secondo money.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Nazionale Ita Airways