Sciare con meno di 10 euro come funziona e per chi vale lo skipass a 8 euro in Lombardia

Sciare in Lombardia con skipass a 8 euro. Saranno 13mila i biglietti giornalieri che nelle giornate tra il 9 e il 22 dicembre Regione Lombardia metterà a disposizione per i giovani under 18 e i possessori di biglietti olimpici e paralimpici che potranno così sciare nelle stazioni lombarde a un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it