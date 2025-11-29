Sci freestyle | a Secret Garden aprono la Coppa del Mondo di Big Air con una vittoria Muir e Podmilsak
Dopo lo slopestyle (solo per le donne) di Stubai, la Coppa del Mondo di sci freestyle fa tappa in Cina, a Secret Garden, per il primo Big Air della stagione che era in programma inizialmente domani ma è stato anticipato alla prima mattinata italiana. Tra gli uomini si impone lo statunitense Troy Podmilsak, che centra a sorpresa la prima vittoria della carriera con il punteggio totale di 185.50. Battuti il canadese Dylan Deschamps (178,50) ed il neozelandese Luca Harrington in una finale molto equilibrata. Ricordiamo che non è riuscito a centrare l’accesso alla finale il nostro Miro Tabanelli, eliminato in qualifica, così come Rene Monteleone, migliore degli azzurri con il diciassettesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
