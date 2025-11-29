Sci di fondo Mocellini supera le qualificazioni della sprint tc di Ruka | fuori Pellegrino Bene Cassol e Ganz

La prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo prosegue a Ruka, in Finlandia, con la sprint in tecnica classica: su dieci azzurri al via superano le qualificazioni in tre, due nel settore femminile ed uno nel comparto maschile. Nelle qualificazioni femminili si impone la svedese Johanna Hagstroem, che percorre gli 1.4 km previsti in 2’55?26, precedendo la norvegese Mathilde Myhrvold, seconda a 1?44, e le padrone di casa finlandesi Johanna Matintalo, terza a 1?60, e Jasmi Joensuu, quarta a 2?48. In casa Italia si registra l’ottima prestazione di Federica Cassol, ottava a 4?55, mentre passa il turno anche Caterina Ganz, 16ma a 7?82. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo, Mocellini supera le qualificazioni della sprint tc di Ruka: fuori Pellegrino. Bene Cassol e Ganz

