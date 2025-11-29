Sci alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain | orari e programma

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 29 novembre, si disputa il Gigante femminile. Alle ore 18 e alle 21 le manche sulla pista di Copper Mountain (in Colorado), in gara c'è Sofia Goggia. Diretta tv, in streaming e in chiaro per tutti sui canali della Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

