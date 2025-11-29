Sci alpino grave infortunio per gli USA | Lauren Macuga salta le Olimpiadi
È appena iniziata la stagione olimpica per lo sci alpino, ma gli infortuni stanno davvero trasformando questo 2025-2026 in un dramma. Se Federica Brignone ha rimesso da poco gli sci ai piedi e Lara Gut-Behrami invece ha salutato la possibilità a Cinque Cerchi, non possono sorridere neanche in casa USA. È di ieri infatti la notizia dell’infortunio di Lauren Macuga. La 23enne, uno dei talenti pronti ad esplodere in casa statunitense, è caduta in allenamento riportando un grave infortunio al ginocchio sinistro, che dovrà essere operato. L’annuncio è quello di stagione finita, proprio quando stavano per entrare nel vivo le discipline veloci, dove la statunitense aveva fatto vedere di valere le migliori al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
