Sci alpino Federica Brignone | Non ho idea di quante possibilità ci siano di poter partecipare ai Giochi

Federica Brignone fa il punto della situazione sul proprio recupero parlando a Sky Sport 24, a pochi giorni dal ritorno sulla neve, avvenuto a Cervinia, anche se l’azzurra non si sbilancia sulla possibilità di prendere parte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’azzurra ha iniziato la preparazione atletica ed è tornata a sciare: “ Oggi ho riposo forzato. Sono in piena preparazione atletica, finalmente. Ho provato a rimettere gli sci per vedere come reagiva la gamba, il mio ginocchio, è stato solo uno sci turistico, diciamo “. Brignone, però, non può fare programmi a lungo termine: “ Quest’anno vivo alla giornata, sono rimasta ad aprile, ci sono le montagne innevate, ma io non sono pronta per vivere l’inverno, è tutto strano. 🔗 Leggi su Oasport.it

