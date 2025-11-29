Sci alpino cambia l’orario del gigante femminile di Copper Mountain | la causa e il nuovo programma

Cambiano gli orari dello slalom gigante femminile, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma a Copper Mountain, negli Stati Uniti, tra il tardo pomeriggio e la serata italiana di oggi, a causa delle condizioni atmosferiche. Nel primo pomeriggio italiano, all'alba statunitense, infatti, gli organizzatori hanno deciso di posticipare la partenza di mezz'ora, a causa delle neve caduta nella notte: la prima manche inizierà alle ore 18.30 italiane, mentre la seconda, con l'inversione delle migliori trenta, scatterà alle ore 21.30 italiane. Nella prima manche saranno cinque le italiane al via: Sofia Goggia col 16, Asja Zenere col 23, Lara Della Mea col 25, Giorgia Collomb col 27 ed Ilaria Ghisalberti col 29.

