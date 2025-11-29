Schlein | Inchiesta su Mps-Mediobanca conferma ruolo opaco di governo e Mef Giorgetti in aula
Il Pd batte un colpo sulle opacità del risiko bancario a trazione governativa. “Il quadro che emerge dall’inchiesta in corso sulla operazione di Mps su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che abbiamo espresso nei mesi scorsi, in particolare per il ruolo opaco del governo e del Mef – ha scritto in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein –. L’unico interventismo in economia lo ha dimostrato favorendo scalate di cordate considerate amiche, anziché far rispettare il corretto funzionamento delle regole di mercato. La magistratura farà il suo lavoro, ma Giorgetti venga subito a riferire in Aula per chiarire al Paese tutti gli aspetti di questa vicenda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
