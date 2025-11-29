Schlein con i ‘suoi’ a Montepulciano | si riparte da noi per alternativa
Montepulciano (Si), 29 nov. (askanews) – “Si riparte da noi”. Può essere questo lo slogan della tre giorni a Montepulciano (Si) organizzata da Dems di Andrea Orlando, AreaDem di Dario Franceschini ed ex Articolo 1 di Roberto Speranza, in un momento di snodo, con la tornata delle regionali appena conclusa e lo sguardo alle Politiche del 2027. Le componenti del Pd che hanno sostenuto al congresso la mozione della segretaria Elly Schlein ‘Parte da noi’, hanno deciso di confrontarsi tra “chi crede nel cambiamento” del partito, riaffermando la leadership della segretaria e mettendo sul tavolo le questioni più urgenti, dal ‘disordine mondiale’ (“per indicare finalmente il posizionamento giusto del Pd sulle questioni internazionali”) al referendum sulla giustizia, dal lavoro alle diseguaglianze, i temi di un programma da costruire che peserà sulle future alleanze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
