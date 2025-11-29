Schlein accelera | all' assemblea Pd pensa all' incoronazione come candidata premier L' insidia è lo statuto

Dal nostro inviato a Montepulciano: Attenzione, il non detto del Correntissimo di Montepulciano è il seguete: Elly Schlein sarà la candidata premier del centrosinistra? L’evento serve in vista dell’assemblea Pd che Schlein convocherà il 12-13 dicembre. Quel giorno, ci anticipano dal partito, la segretaria potrebbe lanciare la sua candidatura alla premiership. L’evento di Montepulciano serve a misurare le truppe di Schlein. C’è una frase che, in queste ore, sta interrogando il Pd. L’ha pronunciata Marco Sarracino, organizzatore dell’evento di Montepulciano: “Siamo quelli che sanno leggere lo statuto e lo statuto del Pd ci dice che la segretaria deve guidare la coalizione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Schlein accelera: all'assemblea Pd pensa all'incoronazione come candidata premier. L'insidia è lo statuto

Schlein accelera: all'assemblea Pd pensa all'incoronazione come candidata premier. L'insidia è lo statuto - La segretaria pronta a chiedere al partito l'investitura a candidata premier ma lo statuto del Pd è stato modificato da Zingaretti e non parla di candidatura automatica. Secondo ilfoglio.it

Assemblea dei sindaci Pd a Bologna, le conclusioni della segretaria dem Elly Schlein - Al Dumbo di Bologna è la giornata conclusiva della prima assemblea nazionale degli amministratori locali e dei sindaci democratici promossa dal Pd nazionale. Come scrive ansa.it

Assemblea sindaci Pd a Bologna, Sala in pressing su Schlein: «Non siamo capaci di comunicare, dobbiamo fare di più» - Il sindaco di Milano invita a cambiare passo: «Bisogna coinvolgere di più gli amministratori». Secondo corrieredibologna.corriere.it