Schianto sulla provinciale 66 Tragedia a Santa Maria a Monte Muore un 31enne
Santa Maria a Monte, 29 novembre 2025 – Tragedia lungo la strada provinciale 66 a Ponticelli, frazione di Santa Maria a Monte, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La vittima, Chami Badr, di nazionalità marocchina, è praticamente morta sul colpo. L’amico che viaggiava con lui, coetaneo e che risulta residente a Castelfranco, è stato invece trasportato all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove ha ricevuto dal personale medico le cure del caso e, dopo tutti gli accertamenti e le medicazioni, sarebbe già stato dimesso. La dinamica ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
