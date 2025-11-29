Schianto nella notte sulla SR71 | quattro giovani feriti attivato il 118 alle 2 | 04
Attivato alle ore 2:04, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è intervenuto nella notte per un incidente stradale avvenuto in località Ottavo, lungo la SR71. Il sinistro ha coinvolto quattro persone, tutte giovani. Sul posto sono accorse rapidamente diverse squadre di soccorso: – Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo – Croce Rossa di Arezzo – Misericordia di Monte San Savino – Vigili del Fuoco – Forze dell’ordine, per i rilievi e la gestione della viabilità I feriti sono tre uomini (due di 26 anni e uno di 30 anni ) e una ragazza di 20 anni. Tutti sono stati stabilizzati e successivamente trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lo schianto nella notte tra due vetture lungo l’autostrada Napoli-Milano - facebook.com Vai su Facebook
Schianto di un'auto nella notte: quattro feriti dopo l'impatto contro un albero - Schianto nella notte a Bussolengo: quattro feriti, due in condizioni critiche. Come scrive nordest24.it
Pesaro, schianto nella notte: un ferito, Panoramica chiusa per due ore - I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco prima delle 23, lungo la Strada Panoramica Ardizio per un incidente ... Scrive corriereadriatico.it
Schianto nella notte a Settimo Vittone. Coinvolti 4 giovani, morta una 18ennne - Sono ancora visibili i segni dello schianto di questa notte: il land rover che sfonda la barriera in legno e il guard- rainews.it scrive