Attivato alle ore 2:04, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è intervenuto nella notte per un incidente stradale avvenuto in località Ottavo, lungo la SR71. Il sinistro ha coinvolto quattro persone, tutte giovani. Sul posto sono accorse rapidamente diverse squadre di soccorso: – Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo – Croce Rossa di Arezzo – Misericordia di Monte San Savino – Vigili del Fuoco – Forze dell’ordine, per i rilievi e la gestione della viabilità I feriti sono tre uomini (due di 26 anni e uno di 30 anni ) e una ragazza di 20 anni. Tutti sono stati stabilizzati e successivamente trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Schianto nella notte sulla SR71: quattro giovani feriti, attivato il 118 alle 2:04