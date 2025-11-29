Schianto mostruoso sulla statale tra 3 auto poi la scoperta orribile | C’era lui

È avvenuto al km 15, in direzione Cagliari, nel punto in cui si trova lo svincolo che permette l’immissione sulla statale. Tre mezzi si sono scontrati e altrettante persone sono rimaste coinvolte: due i feriti trasportati in ospedale, mentre per Massimo Serrenti non c’è stato nulla da fare. Chi ha percorso la strada nei minuti successivi all’impatto racconta una scena agghiacciante: i veicoli distrutti, uno completamente accartocciato, e a terra un telo bianco, l’ennesimo che torna a ricordare quanto siano pericolose le arterie dell’isola nelle ore notturne. Serrenti, figura molto conosciuta in città, lascia la famiglia e una comunità di amici profondamente scossi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto mostruoso sulla statale tra 3 auto, poi la scoperta orribile: “C’era lui”

