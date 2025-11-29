Scardina emozioni e lacrime nella notte pugilistica di Rozzano

Un evento con giovani pugili, campioni, personaggi per la serata organizzata dal team di King Toretto, tornato in pubblico. Daniele ha ricevuto le chiavi della città dal Comune. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

