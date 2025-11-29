Scardina emozioni e lacrime nella notte pugilistica di Rozzano
Un evento con giovani pugili, campioni, personaggi per la serata organizzata dal team di King Toretto, tornato in pubblico. Daniele ha ricevuto le chiavi della città dal Comune. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
RESOCONTO MATCH E TABELLINI Emozioni con il contagocce al Comunale di Orzinuovi tra Orceana e Carpenedolo: gli uomini di Jadid provano a scardinare la porta di Palazzani ma, per la seconda gara consecutiva, sono costretti ad accontentarsi di un - facebook.com Vai su Facebook
Scardina, emozioni e lacrime nella notte pugilistica di Rozzano - Un evento con giovani pugili, campioni, personaggi per la serata organizzata dal team di King Toretto, tornato in pubblico. Segnala gazzetta.it