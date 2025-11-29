Scarcerato da un mese colpisce due volte lo stesso supermercato facendo razzia di cibo | arrestato 40enne straniero

Parmatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scarcerato da neanche un mese colpisce due volte lo stesso supermercato facendo razzia di generi alimentari: arrestato 40enne straniero.Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno portato a termine un'indagine che ha condotto all'arresto del 40enne. L'uomo è ritenuto, al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

scarcerato mese colpisce dueNoceto, scarcerato da neanche un mese colpisce due volte lo stesso supermercato facendo razzia di generi alimentari. Arrestato 40enne straniero - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno portato a termine un'indagine che ha condotto all'arresto di un 40enne straniero. Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Scarcerato Mese Colpisce Due