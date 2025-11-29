Scarcerato da un mese colpisce due volte lo stesso supermercato facendo razzia di cibo | arrestato 40enne straniero

Scarcerato da neanche un mese colpisce due volte lo stesso supermercato facendo razzia di generi alimentari: arrestato 40enne straniero.Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno portato a termine un'indagine che ha condotto all'arresto del 40enne. L'uomo è ritenuto, al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Camorra, scarcerato “zio Pierino”: il presunto reggente del clan Amato-Pagano ai domiciliari in Abruzzo: Melito - Colpo di scena nell’inchiesta sull’autolavaggio finito nel mirino del clan Amato-Pagano. Dopo la retata del mese scorso, il presunto reggente del g - facebook.com Vai su Facebook

Noceto, scarcerato da neanche un mese colpisce due volte lo stesso supermercato facendo razzia di generi alimentari. Arrestato 40enne straniero - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno portato a termine un'indagine che ha condotto all'arresto di un 40enne straniero. Riporta gazzettadiparma.it