Scandone Avellino trionfa ancora | Esperia Cagliari battuta al Del Mauro

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scandone Avellino continua a correre. Nella decima giornata del campionato di Serie B Interregionale i biancoverdi centrano un nuovo successo, salendo a quota 14 punti al termine di una sfida intensa e ricca di equilibrio contro l’Esperia Cagliari, domata al Del Mauro con il punteggio di 74-62. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

