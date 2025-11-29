Scandone Avellino trionfa ancora | Esperia Cagliari battuta al Del Mauro
La Scandone Avellino continua a correre. Nella decima giornata del campionato di Serie B Interregionale i biancoverdi centrano un nuovo successo, salendo a quota 14 punti al termine di una sfida intensa e ricca di equilibrio contro l’Esperia Cagliari, domata al Del Mauro con il punteggio di 74-62. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
IL PROVINCIALE. . BASKET , Intervista prepartita di coach Carone della S.S.Felice Scandone Avellino 1948 - facebook.com Vai su Facebook
Scandone, attesa dalla sfida con l’Esperia Cagliari - La Scandone Avellino torna sul parquet del PalaDelMauro sabato 29 novembre, alle ore 20:30, per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, ospitando l’Esperia Olimpia Cagliari, forma ... Da irpinia24.it
Scandone Avellino, coach Carone: «Siamo sulla strada giusta, ora servono conferme» - La Scandone Avellino si prepara ad affrontare il match interno contro l’ Esperia Cagliari e a presentare il prossimo incontro dei lupi è coach Carone: " Veniamo da una bella vittoria in trasferta, su ... Scrive orticalab.it
Scandone Avellino, Donato Vitale: «Siamo una squadra in crescita, pronti alla battaglia contro Cagliari» - Sul prossimo avversario, Cagliari: “ Ci aspetta sicuramente una partita molto complicata. Secondo orticalab.it