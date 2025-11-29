Scandalo sul web per Ryanair | se hai fatto l’abbonamento c’è una brutta notizia per te

Quando Ryanair, la compagnia aerea che ha fatto del risparmio estremo e delle tariffe aggressive la propria bandiera, decide di chiudere un programma fedeltà perché i clienti ci hanno guadagnato troppo, qualcosa di straordinario deve essere successo. E infatti è esattamente quello che è accaduto con Prime, il servizio in abbonamento lanciato dalla compagnia irlandese nel marzo 2025 e chiuso dopo appena otto mesi di attività. L’annuncio è arrivato venerdì 28 novembre attraverso un comunicato ufficiale che ha generato le ire sul web e sui social: Prime ha generato 4,4 milioni di euro in abbonamenti ma ha restituito oltre 6 milioni di euro in sconti e benefici ai suoi 55. 🔗 Leggi su Screenworld.it

