Scandalo corruzione Ucraina Yermak si dimette | Vado al fronte sono una persona perbene

(Adnkronos) – L'ex capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak è pronto ad andare ''al fronte'' a combattere contro i russi dopo essersi dimesso dal suo incarico, travolto dallo scandalo corruzione che sta interessando il Paese. Lo scrive il New York Post in esclusiva, annunciando di aver ricevuto un messaggio dall'ex braccio destro del presidente ucraino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Scandalo corruzione, Yermak costretto a dimettersi: era il braccio destro e fedelissimo di Zelensky - facebook.com Vai su Facebook

Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100 milioni di euro. Lo riferiscono i media di Kiev. Zelensk Vai su X

Le dimissioni di Yermak, l’ex capo di gabinetto ucraino: non voglio creare problemi a Zelensky, vado al fronte - La decisione dopo lo scandalo corruzione che ha colpito l’amministrazione, Yermak doveva recarsi negli Usa per discutere l’accordo ... Come scrive askanews.it

Scandalo corruzione, si dimette Yermak: consigliere e braccio destro di Zelensky - Dopo perquisizioni degli investigatori nell'ambito dell'inchiesta: "Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo", ha detto Yermak. Segnala rainews.it

Scandalo corruzione in Ucraina, si dimette Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà» - Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Lo riporta msn.com