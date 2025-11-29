Scandalo corruzione | si dimette Yermak consigliere e braccio destro di Zelensky

Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100mln di euro. Lo riferiscono i media di Kiev. Zelensky ha elogiato Yermak, considerato il suo braccio destro, ma ha chiarito che "non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient'altro che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scandalo corruzione: si dimette Yermak, consigliere e braccio destro di Zelensky

Argomenti simili trattati di recente

Dall’aumento della spesa militare ai dibattiti sul ripristino della leva, fino ai piani di mobilitazione tedeschi, il #riarmo europeo avanza. Cresce intanto il timore di una pace imposta all’#Ucraina, alle prese con lo scandalo corruzione che la scuote dalle fondame - facebook.com Vai su Facebook

Dall’aumento della spesa militare ai dibattiti sul ripristino della leva, fino ai piani di mobilitazione tedeschi, il #riarmo europeo avanza. Cresce intanto il timore di una pace imposta all’ #Ucraina, alle prese con lo scandalo corruzione che la scuote dalle fondame Vai su X

Ucraina, scandalo corruzione: si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del potere presidenziale ... Scrive msn.com

Scandalo corruzione in Ucraina, si dimette Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà» - Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. msn.com scrive

Scandalo corruzione: si dimette Yermak, consigliere e braccio destro di Zelensky - Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito ... Lo riporta msn.com