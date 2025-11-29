Scandalo corruzione | si dimette Yermak consigliere e braccio destro di Zelensky

Feedpress.me | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100mln di euro. Lo riferiscono i media di Kiev. Zelensky ha elogiato Yermak, considerato il suo braccio destro, ma ha chiarito che "non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient'altro che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

