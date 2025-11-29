Scandalo corruzione in Ucraina Zelensky licenzia il capo di gabinetto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del potere presidenziale e principale negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti. La decisione è arrivata poche ore dopo una perquisizione della sua residenza da parte delle agenzie anticorruzione ucraine. La perquisizione - definita senza precedenti nel cuore del potere ucraino - ha rappresentato un duro colpo per Zelensky, impegnato in delicati negoziati con Washington per un possibile accordo di pace. Yermak era da anni uno dei più stretti collaboratori del presidente, nonché una delle figure più potenti del paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

