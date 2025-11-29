scandalo corruzione in ucraina lascia il braccio destro di zelensky arriva umerov

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del potere presidenziale e principale negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti. La decisione è arrivata poche ore dopo una perquisizione della sua residenza da parte delle agenzie anticorruzione ucrain e. Yermak era da anni uno dei più stretti collaboratori del presidente, nonché una delle figure più potenti del paese. La perquisizione si inserisce in un'indagine più ampia sullo scandalo delle tangenti sull'energia nucleare, presumibilmente gestito da un collaboratore del presidente ucraino fuggito dal Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

