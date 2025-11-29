Scandalo corruzione in Ucraina lascia il braccio destro di Zelensky Arriva Umerov

Ilgiornale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del potere presidenziale e principale negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti. La decisione è arrivata poche ore dopo una perquisizione della sua residenza da parte delle agenzie anticorruzione ucrain e. Yermak era da anni uno dei più stretti collaboratori del presidente, nonché una delle figure più potenti del paese. La perquisizione si inserisce in un'indagine più ampia sullo scandalo delle tangenti sull'energia nucleare, presumibilmente gestito da un collaboratore del presidente ucraino fuggito dal Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

scandalo corruzione in ucraina lascia il braccio destro di zelensky arriva umerov

© Ilgiornale.it - Scandalo corruzione in Ucraina, lascia il braccio destro di Zelensky. Arriva Umerov

Altre letture consigliate

scandalo corruzione ucraina lasciaScandalo corruzione in Ucraina, lascia il braccio destro di Zelensky - La decisione è arrivata poche ore dopo una perquisizione della sua residenza da parte delle agenzie anticorruzione uc ... Scrive msn.com

scandalo corruzione ucraina lasciaScandalo corruzione, il braccio destro di Zelensky si dimette: «Vado al fronte, disgustato dalla mancanza di sostegno» - Yermak si dice «disgustato» per le accuse che gli vengono rivolte, e «ancora più disgustato dalla mancanza di sostegno da parte di coloro che conoscono la verità». Riporta unionesarda.it

scandalo corruzione ucraina lasciaGuerra Ucraina, Zelensky caccia Yermak dopo lo scandalo corruzione. «Vado al fronte, disgustato da mancato sostegno» - «Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Scandalo Corruzione Ucraina Lascia