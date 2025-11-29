Scandalo corruzione a Kiev lascia Yermak potentissimo braccio destro di Zelensky Nelle intercettazioni era Ali Babà

Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Ecco perché per Zelensky si tratta di un colpo durissimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Scandalo corruzione a Kiev, lascia Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà»

