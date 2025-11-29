Scandalo corruzione a Kiev lascia Yermak potentissimo braccio destro di Zelensky Nelle intercettazioni era Ali Babà
Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Ecco perché per Zelensky si tratta di un colpo durissimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dall’aumento della spesa militare ai dibattiti sul ripristino della leva, fino ai piani di mobilitazione tedeschi, il #riarmo europeo avanza. Cresce intanto il timore di una pace imposta all’#Ucraina, alle prese con lo scandalo corruzione che la scuote dalle fondame - facebook.com Vai su Facebook
Dall’aumento della spesa militare ai dibattiti sul ripristino della leva, fino ai piani di mobilitazione tedeschi, il #riarmo europeo avanza. Cresce intanto il timore di una pace imposta all’ #Ucraina, alle prese con lo scandalo corruzione che la scuote dalle fondame Vai su X
Scandalo corruzione a Kiev, lascia Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà» - Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Come scrive msn.com
Lo scandalo della corruzione fa saltare la sedia di Andriy Yermak, il fedele di Zelensky e capo della squadra negoziale dell'Ucraina nei colloqui di pace - Diversi analisti interpretano le sue dimissioni, avvenute poche ore dopo che la sua proprietà è stata perquisita dalle agenzie anticorruzione ucraine, come un chiaro tentativo di superare il caos poli ... Secondo today.it
SCENARIO UCRAINA/ “Yermak si dimette ma Kiev non cederà i territori, guerra per tutto il 2026 coi soldi Ue” - Andrii Yermak, capo dello staff di Zelensky coinvolto nell’inchiesta sulla corruzione, lascia: USA e Russia vogliono obbligare l’Ucraina a cedere territori ... Lo riporta ilsussidiario.net