Scandalo corruzione a Kiev lascia Yermak potentissimo braccio destro di Zelensky Nelle intercettazioni era Ali Babà

Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Ecco perché per Zelensky si tratta di un colpo durissimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

scandalo corruzione kiev lasciaScandalo corruzione a Kiev, lascia Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà» - Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Lo riporta msn.com

scandalo corruzione kiev lasciaUcraina, terremoto corruzione: si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky - Le perquisizioni, però, arrivano a due settimane dall'avvio di una dirompente inchiesta sulla corruzione legata alle infrastrutture energetiche del paese. Lo riporta adnkronos.com

scandalo corruzione kiev lasciaSCENARIO UCRAINA/ “Yermak si dimette ma Kiev non cederà i territori, guerra per tutto il 2026 coi soldi Ue” - Andrii Yermak, capo dello staff di Zelensky coinvolto nell’inchiesta sulla corruzione, lascia: USA e Russia vogliono obbligare l’Ucraina a cedere territori ... Da ilsussidiario.net

