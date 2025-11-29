Scandalo corruzione a Kiev | lascia Yermak braccio destro di Zelensky | Chi è l' uomo che teneva il presidente sotto ipnosi

Yermak, capo staff del presidente e suo amico fraterno, costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni in casa sua.

Scandalo corruzione a Kiev, lascia Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà» - Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Lo riporta msn.com

Guerra Ucraina, Zelensky caccia Yermak dopo lo scandalo corruzione. Le indagini su 100 milioni di dollari - Un attacco di droni russi su Kiev e la sua periferia, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, ha causato almeno un morto e 11 feriti, tra cui donne e un bambino, oltre a causare ingenti danni mater ... ilmattino.it scrive

Lo scandalo della corruzione fa saltare la sedia di Andriy Yermak, il fedele di Zelensky e capo della squadra negoziale dell'Ucraina nei colloqui di pace - Diversi analisti interpretano le sue dimissioni, avvenute poche ore dopo che la sua proprietà è stata perquisita dalle agenzie anticorruzione ucraine, come un chiaro tentativo di superare il caos poli ... Lo riporta today.it