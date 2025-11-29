Scambio all’improvviso così Allegri risolve in difesa | si fa a gennaio
Il Milan non resta con le mani in mano e già valuta la prossima mossa per gennaio: uno scambio che garantisca ad Allegri un nuovo difensore Questa sera il Milan sarà impegnato a San Siro nella prima sfida contro la Lazio, anticipo del secondo incontro in programma questa settimana sul fronte della Coppa Italia, dove rossoneri e biancocelesti si affronteranno per gli ottavi di finale. Una doppia partita fondamentale per il Milan, che oltre a cercare punti preziosi in campionato, già a partire da questa sera, dovrà conquistare una vittoria anche giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 per passare il turno e accedere ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altre letture consigliate
Osteria & Friends continua a essere quel momento di scambio in cui energie e idee convergono nella stessa direzione. La cucina si riempie, quasi non si passa, ma le prime gomitate lasciano spazio a concentrazione, curiosità, divertimento. E all’improvviso ci - facebook.com Vai su Facebook
Milan: scambio con Chukwueze, nuovo bomber per Allegri - Vlahovic è sicuramente il profilo in pole position, ma attenzione alla sorpresa dalla Turchia Il Milan si prepara alle due amichevoli prima ... Scrive calciomercato.it
Milan, ecco il difensore per Allegri: scambio e soldi dai nerazzurri - I rossoneri a caccia di un altro rinforzo per il reparto arretrato: l’ultima idea porta a un sorprendente possibile scambio Il Milan si sta concentrando in queste ore sull’attacco, che potrebbe aver ... Secondo calciomercato.it
Allegri accontentato, ma solo per Rabiot. A Marsiglia va Bennacer: scambio alla pari - Se sulla richiesta di prendere Dusan Vlahovic il Ceo Giorgio Furlani ha finora glissato, per quanto riguarda l'opzione Adrien Rabiot il Milan appare ... Si legge su ilgiornale.it