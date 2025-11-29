Scale mobili | giù Elodie ripresa a sua insaputa e la Regione che si autopremia ma per fortuna C' è ancora domani e Cortellesi
?SU: PER FORTUNA C’E’ ANCORA DOMANIPer fortuna c’è Paola Cortellesi. C’è la sua emozione nel ricevere la laurea honoris causa in Giurisprudenza, consegnata in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. E la dedica che lei, regista, attrice e co-sceneggiatrice del film. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Accessibilità al centro: arrivano nuovi ascensori e scale mobili sulle stazioni della Roma–Viterbo. Interventi già programmati. odisseaquotidiana.com/2025/11/manute… #Pendolari #TrasportoPubblico Vai su X
Sondrio, stazione rinnovata e scale mobili operative tinyurl.com/6rbj6ryp - facebook.com Vai su Facebook
M4, scale mobili e ascensori guasti: ancora disagi a pochi giorni dal via - Una situazione non proprio idilliaca, fotografata a tre giorni ... ilgiorno.it scrive
Perché il corrimano delle scale mobili non va alla stessa velocità dei gradini - Il nastro di gomma nera non si muove quasi mai alla stessa velocità dei gradini e basta qualche secondo per ... Lo riporta ilpost.it
Scale mobili e ascensori nelle metro, nel 2024 in funzione il 95% degli impianti - Dopo che Atac, nei giorni scorsi, aveva rivendicato il suo lavoro sugli impianti nelle stazioni romane, pronti ma ... Come scrive romatoday.it