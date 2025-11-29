Scalata Mps-Mediobanca | il ruolo del Mef nelle carte dei pm

I magistrati della procura di Milano sono convinti che il ministero dell'Economia abbia avuto un ruolo nella scalata di Mps a Mediobanca. È quanto emerge dal decreto di perquisizione e sequestro, eseguito giovedì dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, firmato dai pm di Milano Giovanni Polizzi e Luca Gaglio che, con il procuratore aggiunto Roberto Pellicano, coordinano l'inchiesta sul risiko bancario L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

