Scalata Mps-Mediobanca | il ruolo del Mef nelle carte dei pm
I magistrati della procura di Milano sono convinti che il ministero dell'Economia abbia avuto un ruolo nella scalata di Mps a Mediobanca. È quanto emerge dal decreto di perquisizione e sequestro, eseguito giovedì dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, firmato dai pm di Milano Giovanni Polizzi e Luca Gaglio che, con il procuratore aggiunto Roberto Pellicano, coordinano l'inchiesta sul risiko bancario L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nelle carte della Procura il ruolo che il ministero del Tesoro avrebbe giocato nella scalata di Mps a Mediobanca - facebook.com Vai su Facebook
Ma voi ci credereste che l’opposizione non è riuscita a dite una sola parola sulla piu grande operazione di potere di qursti anni? Scalata Mps a Mediobanca, le carte della Procura: dal Tesoro dichiarazioni non vere. L'intercettazione Lovaglio-Caltagirone Vai su X
Scalata a Mediobanca: nelle carte dei Pm il ruolo del Mef, 'si volava pilotare la dismissione di Mps' - Per i pm sono state violate le norme sull'avvio della procedura di Abb che 'non è stata competitiva' e sulla trasparenza Schlein: 'Giorgetti riferisca in aula'. ansa.it scrive
Scalata Mps-Mediobanca, secondo i pm il ministero voleva pilotare l'operazione - Una partita che intreccia finanza, politica e controllo sui grandi snodi del capitalismo italiano entra nelle carte della Procura di Milano. Scrive huffingtonpost.it
Scalata Mps a Mediobanca, le carte della Procura: dal Tesoro dichiarazioni non vere. L'intercettazione Lovaglio-Caltagirone sull'sms di Giorgetti e il ruolo di Bagnai - Nelle carte della Procura il ruolo che il ministero del Tesoro avrebbe giocato nella scalata di Mps a Mediobanca ... Si legge su milano.corriere.it