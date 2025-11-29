Scalata Mps a Mediobanca l’intercettazione di Lovaglio e Caltagirone sul ruolo di Giorgetti | Il ministro ha scritto un sms a chi ci ha fatto bidone

Milano, 29 novembre 2025 – Nuove scosse di assestamento, nel terremoto finanziario e giudiziario che sta interessando Mps e Mediobanca. La Procura di Milano stanno proseguendo le indagini per manipolazione di mercato e ostacolo all'attività di vigilanza, che vede interessati dal procedimento l'ad di Mps, Luigi Lovaglio, l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e il presidente di Delfin, Francesco Milleri. All'origine di tutto c'è la scalata di Mps a Mediobanca, l'operazione che ha ridisegnato la geografia della finanza italiana, facendo di Siena, della holding della famiglia Del Vecchio e del gruppo Caltagirone i nuovi signori non solo di Piazzetta Cuccia ma, indirettamente, anche delle Generali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

