Scalata Mps a Mediobanca le intercettazioni di Lovaglio e Caltagirone ‘imbarazza’ Giorgetti

Milano, 29 novembre 2025 – Nuove scosse di assestamento, nel terremoto finanziario e giudiziario che sta interessando Mps e Mediobanca. La Procura di Milano sta proseguendo le indagini per manipolazione di mercato e ostacolo all'attività di vigilanza, che vede interessati dal procedimento l'ad di Mps, Luigi Lovaglio, l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e il presidente di Delfin, Francesco Milleri. All'origine di tutto c'è la scalata di Mps a Mediobanca, l'operazione che ha ridisegnato la geografia della finanza italiana, facendo di Siena, della holding della famiglia Del Vecchio e del gruppo Caltagirone i nuovi signori non solo di Piazzetta Cuccia ma, indirettamente, anche delle Generali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scalata Mps a Mediobanca, le intercettazioni di Lovaglio e Caltagirone ‘imbarazza’ Giorgetti

