Scalata a Mediobanca le contestazioni della procura di Milano
L’indagine sulla scalata a Mediobanca, che ha portato all’iscrizione al registro degli indagati di Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio mette sotto la lente l’operazione di collocamento di azioni Mps condotta nel novembre 2024 dal Mef. Secondo la procura di Milano, l’affidamento «di bookrunner unico a Banca Akros, intermediario con una sola esperienza di Abb alle spalle, peraltro di entità notevolmente inferiore a quella in esame», appare «inspiegabile se non come tentativo di pilotare l’operazione», tradizionalmente gestita da un pool di banche internazionali come «Ubs, BofA, Jefferies, oltre che a Mediobanca». 🔗 Leggi su Lettera43.it
