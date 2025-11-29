Scalata a Mediobanca | Con l' incarico a Akros si voleva pilotare la dismissione di Mps

Feedpress.me | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non è spiegabile, se non nel senso di voler pilotare l'attività di dismissione, l'affidamento', di un anno fa, del ruolo 'di bookrunner unico a Banca Akros, intermediario con una sola esperienza di Abb alle spalle, peraltro di entità notevolmente inferiore a quella in esame, laddove i precedenti Abb del Mef erano stati affidati a un pool di banche internazionali' come 'Ubs, BofA, Jefferies, oltre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

scalata a mediobanca con l incarico a akros si voleva pilotare la dismissione di mps

© Feedpress.me - Scalata a Mediobanca: "Con l'incarico a Akros si voleva pilotare la dismissione di Mps"

Argomenti simili trattati di recente

scalata mediobanca incarico akrosInchiesta sulla scalata MPS-Mediobanca: la Procura segnala anomalie, Schlein chiede chiarimenti al governo - Nell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata di MPS a Mediobanca emergono nuovi elementi che accendono il dibattito politico. altarimini.it scrive

scalata mediobanca incarico akrosTra sms e chiamata alle armi, le dichiarazioni del Mef sulla scalata a Mediobanca smentite dagli stessi scalatori - Ma le carte parlano di "diverse e vistose anomalie" nella vendita del 15% di Mps a Caltagirone, Delfin e Bpm. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

scalata mediobanca incarico akrosMps, i pm: “Con incarico a Akros si voleva pilotare dismissione”. Schlein: “Giorgetti venga subito a riferire in Aula” - “Non è spiegabile, se non nel senso di voler pilotare l’attività di dismissione, l’affidamento, di un anno fa, ... Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Scalata Mediobanca Incarico Akros