Scalata a Mediobanca | Con l' incarico a Akros si voleva pilotare la dismissione di Mps

"Non è spiegabile, se non nel senso di voler pilotare l'attività di dismissione, l'affidamento', di un anno fa, del ruolo 'di bookrunner unico a Banca Akros, intermediario con una sola esperienza di Abb alle spalle, peraltro di entità notevolmente inferiore a quella in esame, laddove i precedenti Abb del Mef erano stati affidati a un pool di banche internazionali' come 'Ubs, BofA, Jefferies, oltre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scalata a Mediobanca: "Con l'incarico a Akros si voleva pilotare la dismissione di Mps"

