Scacchi | Francesco Bettalli solo in testa ai Campionati Italiani Domani al via donne e Under 20
C’è un leader solitario al comando dei Campionati Italiani Assoluti di scacchi in corso di svolgimento a Spilimbergo. Si tratta di Francesco Bettalli, che approfitta di una brillante vittoria su Vittorio Cinà per balzare in testa con 2,53 e godersi una situazione in cui guarda dall’alto alcuni big del panorama scacchistico italiano. La Bettalli-Cinà, fondamentalmente, si decide (quasi) già in apertura quando il siciliano cerca di giocare attivamente sulla Partita Viennese (1. e4 e5 2. Cc3, quando il Cavallo sviluppato è l’altro rispetto all’usuale 2. Cf3), ma in realtà finisce per trovarsi in svantaggio fin dalla settima mossa. 🔗 Leggi su Oasport.it
